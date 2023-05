Champions, l'Inter batte il Milan 2 a 0 e ipoteca la finale

Milano, 11 mag. (askanews) – “Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, chiaramente il risultato era stretto per quello creato, per quello visto. I ragazzi sono stati bravissimi ad approciare una partita molto delicata e sentita. Poi, nel secondo tempo, abbiamo gestito bene, abbiamo abbiamo coperto bene il campo; a parte il tiro di Tonali, i ragazzi hanno gestito benissimo”.

“Manca ancora chiaramente l’ultimo passo ma una squadra matura sa che, chiaramente, martedì troveremo una squadra che anche lei vuole andare a giocarsi la finale a Istanbul”.

Così l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha commentato in conferenza stampa la vittoria dei nerazzurri sul Milan per 2 a 0 nel derby di Champions league con la quale, di fatto, i suoi ragazzi hanno ipotecato la finale di Istanbul del 10 giugno 2023.

“È difficile, parliamoci chiaro – ha replicato l’allenatore del Milan, Stefano Pioli – non è che ci aspetta una una passeggiata o sarà una partita facile. Sarà partita molto difficile ma ci dobbiamo credere, assolutamente, perché il calcio ci insegna che ci sono tante situazioni che si possono rimediare, perché l’aspetto mentale poi fa la differenza e, quindi, proveremo a segnare goal, ad andare in vantaggio, a mettere in difficoltà i nostri avversari. Dobbiamo assolutamente crederci e, chiaramente, giocare meglio di quello che abbiamo fatto stasera, soprattutto nel primo tempo”.