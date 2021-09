Champions, Milan-Atletico Madrid 1-2

(Adnkronos) – Il Milan perde 2-1 in casa contro l'Atletico Madrid nel match valido per il gruppo B di Champions League. I rossoneri passano in vantaggio con Leao al 20', gli spagnoli ribaltano il risultato nel finale: Griezmann all'84' firma il provvisorio 1-1 e Suarez al 97' su rigore sigla il definitivo 2-1.

I rossoneri giocano in dieci uomini dal 29' per l'espulsione di Kessié per doppia ammonizione. Nell'altra partita del girone il Liverpool vince in trasferta per 5-1 sul campo del Porto. In classifica Reds primi a quota 6, segue l'Atletico a 4, poi i portoghesi con un punto e il Milan a 0.

LA PARTITA – Ritorno casalingo in Champions amaro per il Milan. I rossoneri sfoderano una grande prova davanti al pubblico di San Siro dominano in avvio, trovano il vantaggio con Leao dopo 20' minuti ma restano poco dopo in dieci per l'espulsione di Kessié, si difendono per quasi un'ora con grinta e determinazione prima di farsi raggiungere e superare dall'Atletico di Madrid sul filo di lana grazie ai gol di Griezmann all'84' e Suarez su rigore al 97'.

Ora la classifica del gruppo B si mette in salita con il Liverpool capolista a quota 6, seguito dai colchoneros a 4, dal Porto con un punto e con la squadra di Pioli ferma ancora a quota zero.

Ritmo elevatissimo in avvio da parte dei rossoneri che portano una pressione alta sulla costruzione di gioco dell'Atletico. All'8' buona verticalizzazione di Leao per Rebic con Gimenez bravo a sbrogliare una situazione che poteva complicarsi.

Al 17' ripartenza veloce del Milan dopo un recupero palla con Brahim Diaz che prova la conclusione dal limite, Oblak para. Poco dopo Verticalizzazione improvvisa dei rossoneri con palla in profondità per Rebic che calcia a tu per tu con Oblak che con la punta del piede riesce a deviare in angolo. I tempi sono maturi per il gol che arriva al 20': sugli sviluppi di un angolo Diaz lavora un buon pallone all'interno dell'area di rigore, lo cede a Leao che si coordina, incrocia con il destro e palla in rete.

Al 27' il primo vero tentativo degli spagnoli con una conclusione di Kondogbia da fuori area con palla abbondantemente alta. Al 29' l'episodio che cambia l'inerzia del match: l'espulsione per doppia ammonizione di Kessié. Pioli corre ai ripari e inserisce Tonali per Rebic, mentre pochi minuti dopo Simeone alza di parecchio il baricentro dei suoi buttando dentro Joao Felix per Trippier. Nel mezzo, un capolavoro sfiorato: il solito Leao difende palla su un lancio dalla difesa e s'inventa una rovesciata strepitosa. La traversa, però, dice di no. L'ultima occasione della prima frazione è di Suarez che sfiora il palo con un tiro al volo.

In avvio di ripresa la squadra di Simeone spinge con più convinzione e al 5' va vicino al pari: Renan Lodi scarica per Kondogbia che calcia di prima intenzione e palla fuori di un soffio. Al 9' ancora un'occasione per i colchoneros: palla messa in mezzo dalla trequarti, Suarez salta quasi solo in area, colpo di testa e pallone fuori di pochissimo.

Al 12' escono Diaz e Leao con San Siro tutto in piedi. Standing ovation per il 10 e il 17 rossoneri, autori rispettivamente dell'assist e del gol. Dentro Ballo-Touré e Giroud. Al 17' esce Koke ed entra Griezmann, Atletico a trazione anteriore con quattro punte in campo. Cinque minuti dopo Milan tutto schiacciato nella propria trequarti, la palla arriva a De Paul che calcia di prima intenzione, ma la conclusione non è precisa.

Alla mezz'ora azione insistita dell'Atletico, alla fine va al tiro Correa ma trova una deviazione. Il finale è un assedio da parte dei colchoneros: al 33' ci prova Lemar dalla distanza e Maignan respinge con i pugni. Al 39' il pari: Renan Lodi mette un pallone d'oro in area dalla sinistra, Griezmann al volo da centro area, fulmina Maignan. Reazione di nervi del Milan che due minuti dopo sfiora il gol: Giroud allunga di testa per Florenzi che calcia al volo, Oblak battuto, palla che si spegne sul fondo di un niente. La beffa finale arriva nei minuti di recupero: mani di Kalulu in area e Cakir concede il rigore. Suarez batte Maignan e fa 2-1.