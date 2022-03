Champions, Real-Psg 3-1: tris Benzema e Madrid ai quarti

(Adnkronos) – Il Real Madrid batte il Psg 3-1 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ribalta lo 0-1 dell'andata e si qualifica per i quarti di finale. Gli spagnoli compiono l'impresa grazie alla tripletta di Benzema: il francese va a segno al 61', al 76' e al 78' ribaltando la situazione dopo il vantaggio parigino firmato da Mbappé al 39'.

Il Psg di Messi, Neymar e Mbappé è padrone del campo per un'ora al Santiago Bernabeu. Il Paris chiude il primo tempo in vantaggio grazie al gol di una delle sue stelle. Mbappé vola verso la porta dei blancos e fulmina Courtois sul primo palo.

Il Real non trova la chiave per rispondere ma ha il merito di rimanere agganciato al match. Al 61' la svolta. Donnarumma, protagonista nel primo tempo di uno strepitoso intervento su tiro di Benzema, si addormenta col pallone tra i piedi.

Il pressing di Benzema è efficace, Vinicius recupera la palla e la serve al francese: tap-in facilissimo, 1-1. Il Real mette la freccia al 76' con il genio di Modric, che divora 40 metri di campo e pennella l'imbucata per Benzema. Il francese non spreca, si gira e segna battendo Donnarumma grazie anche alla deviazione di Marquinhos: 2-1. Il Psg è in tilt e incassa subito il colpo del ko.

Palla vagante nell'area francese, Benzema colpisce con un esterno tanto bello quanto efficace: 3-1, Real Madrid avanti e Psg a casa.