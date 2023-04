Home > Askanews > Champions, ultimi ritocchi per Milan e Napoli prima del big match Champions, ultimi ritocchi per Milan e Napoli prima del big match

Milano, 11 apr. (askanews) – Ultimi allenamenti per Milan e Napoli in vista del big match di San Siro, partita di d’andata dei quarti di finale di Champions mercoledì 12 aprile alle 21. Victor Osimhen non sarà tra i convocati da Spalletti, mentre Pioli ha recuperato Kalulu. Benfica-Inter è invece in programma martedì 11 aprile

Milano, 11 apr. (askanews) - Ultimi allenamenti per Milan e Napoli in vista del big match di San Siro, partita di d'andata dei quarti di finale di Champions mercoledì 12 aprile alle 21. Victor Osimhen non sarà tra i convocati da Spalletti, mentre Pioli ha recuperato Kalulu. Benfica-Inter è in...