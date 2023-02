Home > Askanews > Champions, verso Milan-Tottenham, Tomori recuperato Champions, verso Milan-Tottenham, Tomori recuperato

Milano, 13 feb. (askanews) – Allenamento di rifinitura a Milanello e recuperi importanti per il Milan in vista del match di martedì sera a San Siro contro il Tottenham, valido per l’andata degli ottavi di Champions League. In vista del match contro gli Spurs di Antonio Conte, Pioli recupera Tomori, allenamento differenziato per Bennacer negli ottavi di finale. Il ritorno Tottenham-Milan sarà mercoledì 8 marzo ore 21.

