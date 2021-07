Milano, 14 lug. (askanews) – Parigi non solo riscopre il giorno della Bastiglia, ma anche il suo essere romantica. Una proposta di matrimonio inaspettata sugli Champs-Élysées proprio per il 14 luglio. Un militare poco prima della sfilata si inginocchia davanti alla sua bella. E ovviamente lei non potrà che dire sì.