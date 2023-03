Chandon Garden Spritz: il ready to drink agrumato a base spumante

Milano, 23 mar. (askanews) – Stappi, versi, bevi. Chandon Garden Spritz è un drink a base di spumante Chandon Brut prodotto nella tenuta argentina di Mendoza, miscelato con un liquore ottenuto dalla buccia di arancia e da un mix di spezie ed erbe. Un aperitivo pronto da bere in un bicchiere con ghiaccio, fettina di arancia essiccata e rametto di rosmarino. Leggero e di grande freschezza. A realizzarlo per la storica maison del gruppo LVMH è stata la trentenne enologa argentina Ana Paula Bartolucci. “Chandon Garden Spritz nasce nel 2017 osservando i consumatori al momento dell’aperitivo, dell’after-office e del primo bicchiere della serata” racconta, spiegando che “abbiamo scoperto che il denominatore comune di tutti questi momenti era l’elemento amaro della bevanda”. “Amaro che noi abbiamo trovato nelle arance, di cui l’Argentina è il secondo Paese esportatore al mondo” prosegue Bartolucci, evidenziando che “come produttori di vino, volevamo poi che tutti gli ingredienti usati fossero trattati direttamente nella nostra cantina per riuscire ad esaltare le loro caratteristiche migliori”.

Dunque nessun aroma o colorante artificiale, solo arance della varietà Valencia per il loro equilibrio tra dolcezza e acidità, cannella, cardamomo, camomilla, rosmarino, tre tipi di pepe e altro ancora: erbe fresche provenienti da Argentina e Brasile, e spezie raccolte in Centro America, India e Madagascar. Ogni ingrediente viene macerato a lungo separatamente, per poi finire miscelato con gli altri per dar vita al liquore.

“L’uso esclusivo di prodotti naturali e la loro lavorazione in cantina – sottolinea – ha fatto sì che da un processo durato 4 anni, siamo arrivati a questa 64esima combinazione che restituisce la freschezza e l’aroma di ogni singolo ingrediente, facendone un prodotto assolutamente innovativo nell’ambito degli spumanti”.

Lo spumante utilizzato è un metodo Charmat realizzato con uve raccolte a mano sulle colline ai piedi delle Ande: 40% Chardonnay, 30 Pinot Noir e 30 Sémillon, a cui viene aggiunto un 2% di Malbec per rafforzare il colore.

“Garden Spritz è stato ideato come un prodotto completamente sostenibile: le nostre arance sono al 100% biologiche certificate proprio perché noi utilizziamo le bucce e quindi non vogliamo che contengano residui di pesticidi” tiene a rimarcare l’enologa argentina, aggiungendo che “sempre in ottica di sostenibilità, doniamo il succo delle arance a diverse istituzioni e scuole che sorgono intorno alla Cantina, e con i residui della macerazione facciamo il compost che utilizziamo per fertilizzare i nostri vigneti, in nome della circolarità dell’economia e del prodotto”.