Chanel, la tenera dedica a mamma Ilary: "Prima di tutto"

Chanel Totti: la dedica alla madre

Chanel Totti ha condiviso in queste ore una tenera foto in cui lei, ancora piccola, sorride verso la macchian fotografica accanto a sua madre, Ilary Blasi. “Prima di tutto”, ha scritto Chanel nella didascalia al messaggio, che è stato ricondiviso via social dalla stessa Ilary. Madre e figlia sono legatissime e Chanel continua a dimostrare di avere un rapporto speciale con entrambi i genitori, che oggi conducono esistenze separate.

Dopo l’addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, i tre figli della coppia sono rimasti a vivere con la madre nella loro lussuosa villa all’Eur mentre l’ex calciatore si è trasferito in una nuova casa con la sua compagna, Noemi Bocchi.

Noemi ha a sua volta due figli, che avrebbero stretto un buon rapporto con la figlia più piccola dei due vip, Isabel.

Nonostante la separazione tra Totti e Ilary Blasi sembra sia stata particolarmente dolorosa, i due hanno fatto di tutto per tutelare i loro figli e sembra che oggi Cistian, Chanel e Isabel continuino a vivere serenamente il loro rapporto con entrambi i genitori. In tanti si chiedono se Ilary Blasi e Francesco Totti romperanno mai il silenzio in merito alla loro rottura e sui motivi che li avrebbero condotti verso l’addio.