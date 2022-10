Chanel Totti compie 15 anni: il regalo è una minicar personalizzata

Chanel Totti ha ricevuto una speciale minicar per il suo 15esimo compleanno. Tutto quello che c'è da sapere.

Chanel Totti ha compiuto 15 anni e sui social è apparso il video della concessionaria dove la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è andata a ritirare la sua nuova minicar, infiocchettata per l’occasione.

Chanel Totti: la minicar

Come suo fratello Cristian anche Chanel Totti ha ricevuto in regalo per il suo 15esimo compleanno una minicar e, oltretutto, personalizzata (i fari infatti possono cambiare colore).

Sui social della concessionaria dove la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti si è recata è stato pubblicato il video dove si vede Chanel salire sulla sua nuova auto, coperta di fiocchi rossi per via del suo compleanno. Non è dato sapere se la minicar sia stata un regalo da parte della madre o del padre della ragazza, quel che è certo è che d’ora in avanti potrà utilizzarla per muoversi più agevolmente tra gli appartamenti dei due (che hanno annunciato la loro separazione nei mesi scorsi).

Le case

Secondo indiscrezioni Totti e Ilary Blasi starebbero ancora vivendo nel loro lussuoso appartamento all’Eur in attesa di risolvere tutte le pratiche relative alla loro separazione. A seguire sembra che l’ex Capitano della Roma cercherà un nuovo appartamento in compagnia della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, e che i figli avuti da Ilary Blasi potrebbero restare a vivere nella casa all’Eur (dove i due genitori si alternerebbero per stare con loro).

Sulla questione al momento non sono emerse conferme e i due continuano a mantenere il massimo riserbo sulla questione.