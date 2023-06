Chanel Totti e Cristian Babalus innamorati: la dedica via social

Chanel Totti e Cristian Babalus sembrano essere più uniti ed innamorati che mai, e in queste ore il fidanzato della secondogenita di Totti e Ilary le ha voluto fare una speciale dedica via social.

Cristian Babalus: la dedica a Chanel Totti

Da alcuni mesi a questa parte, Chanel Totti è uscita allo scoperto con il fidanzato Cristian Babalus, che avrebbe già presentato ai suoi familiari. Nelle ultime ore la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha ricevuto una speciale dedica da parte del fidanzato attraverso i social: Cristian ha pubblicato alcune foto delle ultime settimane trascorse insieme a Chanel e ha condiviso alcune parole della canzone “Sai”, di Gianluca Capozzi (“Sai che niente mai sarà di più, che mai nessuno al mondo sarà mai ciò che sei tu, e sai che sto dicendo la verità”).

Chanel ha trascorso con il fidanzato Cristian anche una breve vacanza a Lugano in compagnia della madre, Ilary Blasi, e del suo compagno Bastian Muller. Al contrario di Ilary, Francesco Totti non è stato mai visto in compagnia della figlia e della sua nuova fiamma e in tanti in rete hanno ipotizzato persino una possibile tensione in famiglia a causa della relazione di Chanel. Al momento sulla questione non sono emersi dettagli e non è dato sapere di più.