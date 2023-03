Chanel Totti, frecciatina a Noemi Bocchi per la Festa delle Donne: il video non sfugge ai fan.

Chanel Totti, in occasione della Festa delle Donne, ha lanciato una frecciatina a Noemi Bocchi, compagna del padre Francesco.

Chanel Totti: frecciatina a Noemi Bocchi

Anche se ha trascorso due vacanze insieme al padre Francesco e alla compagna Noemi Bocchi, Chanel Totti non ha alcun dubbio: nel suo cuore c’è spazio solo per una donna, la madre Ilary Blasi. In occasione della Festa delle Donne, la giovane ha lanciato una frecciatina social alla nuova fiamma del Capitano.

Le parole di Chanel Totti: un inno mamma Ilary

Chanel, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso un breve video in cui appare in compagnia di mamma Ilary e della sorellina Isabel. A didascalia, ha scritto:

“Alle mie uniche donne“.

Anche se la giovane Totti non ha fatto il nome di Noemi, la frecciatina sembra chiara.

Chanel: le vacanze con Noemi non cambiano il rapporto

Proprio nei giorni scorsi, Chanel è stata in montagna in compagnia del padre, della sorellina e della nuova famiglia allargata. Con loro c’erano anche Noemi e i suoi figli. Eppure, stando alla frecciatina, le vacanze in compagnia della Bocchi non stanno dando i frutti sperati. Non a caso, la giovane Totti, molto attiva sui social, non ha mai condiviso immagini con la nuova fiamma del papà.