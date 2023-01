Chanel Totti identica a mamma Ilary: il look sfoggiato a Miami

Chanel Totti ha fatto il pieno di like con il look da lei sfoggiato in vacanza a Miami.

Chanel Totti è partita per Miami in compagnia di suo padre, Francesco Totti, e della sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

Come sua madre Ilary Blasi Chanel ha conquistato i fan dei social con la sua bellezza e un look destinato a fare tendenza.

Chanel Totti: il look sfoggiato a Miami

Dopo le feste di Natale Chanel Totti è partita per Miami insieme a suo padre, Francesco Totti, e sui social non ha mancato di sedurre i suoi fan con alcuni scatti bollenti in bikini. La figlia dell’ex calciatore ha pubblicato alcune foto in cui ha indossato uno sgambatissimo bikini leopardato, bandana e occhiali da sole.

Sui social è stata travolta da una pioggia di like ma nei giorni scorsi contro di lei non sono mancate anche amare critiche.

Chanel Totti: le critiche sui social

Chanel è molto somigliante a sua madre Ilary Blasi ma in tanti l’hanno accusata di essere simile alla conduttrice anche per via dei suoi presunti interventi con la chirurgia plastica.

Essendo minorenne è improbabile che Chanel abbia fatto uso della chirurgia, quel che è certo è che i suoi look e il suo trucco non sono piaciuti ai fan dei social, e in molti nei giorni scorsi l’hanno accusata di dimostrare molto più della sua vera età. La figlia dei due vip al momento non ha replicato alle critiche e in tanti sui social si chiedono se lo farà.