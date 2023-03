Chanel Totti, il look per la montagna è super griffato

Chanel Totti, il look per la montagna è super griffato: i Moon Boot fanno impazzire i fan.

Chanel Totti è andata in vacanza in montagna con il padre Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi. Per la grande occasione, la ragazza ha scelto un look super griffato.

Chanel Totti: il look per la montagna è super griffato

In vacanza in montagna a Madonna di Campiglio con Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi, la giovane Chanel ha sfoggiato una serie di look all’ultima moda. L’outfit che ha maggiormente attirato l’attenzione dei fan è stato quello che ha mostrato sui social prima di ripartire per Roma. Ovviamente, anche questo è super griffato.

L’outfit di Chanel Totti per il ritorno a Roma

La giovane Totti ha sfoggiato una jumpsuit tecnica a fondo nero, decorata con dei disegni geometrici a contrasto. A completare il tutto, un cappellino di lana firmato Chanel e un paio di Moon Boot in argento metallizzato, in versione lunare e futuristica.

Quanto costano i Moon Boot di Chanel?

Neanche a dirlo, a fare impazzire i fan sono stati soprattutto i Moon Boot di Chanel Totti. I doposci sono in vendita sugli e-commerce ad una cifra accessibile: 170 euro. Possibile che li abbia ‘rubati’ a mamma Ilary Blasi? E’ probabile, visto che la conduttrice dell’Isola dei Famosi ne possiede una collezione.