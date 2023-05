Chanel Totti in vacanza a Napoli: "Ma a scuola non ci vai mai?"

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi, è stata travolta dall’ennesima polemica via social per via della sua vacanza a Napoli.

Chanel Totti: la vacanza a Napoli

Nelle ultime ore, attraverso i social, Chanel Totti si è mostrata mentre era in vacanza a Napoli e in tanti l’hanno bersagliata di critiche. Quest’anno la figlia di Francesco Totti e di Ilary Blasi si è spesso mostrata durante le vacanze fatte con i suoi genitori e, per questo motivo, qualcuno le ha anche chiesto come se la cavasse a scuola con i giorni d’assenza. “Ma a scuola mai?”, le ha scritto qualcuno tra i commenti ai suoi scatti sui social, mentre un altro ha aggiunto: “Per favore metti una foto che sei seduta tra i banchi di scuola sommersa tra mille libri”.

Non è la prima volta che Chanel viene presa di mira sui social e nei mesi scorsi in tanti l’hanno criticata per il suo modo di vestire e per i suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica. La figlia dei due vip non ha mai replicato alle numerose critiche nei suoi confronti e, sui social, sembra intenzionata a godere della sua vita di sempre. In tanti si chiedono se, col passare del tempo, anche Chanel intraprenderà la stessa carriera di sua madre nel mondo della tv.