Chanel Totti investita dai gossip: la replica del padre Francesco

Nei gironi scorsi Chanel Totti, secondogenita di Totti e Ilary Blasi, è stata investita dai gossip in merito alla presunta liaison da lei avuta con un ragazzo a pochi mesi dalla nascita della sua prima figlia con una nota TikToker (che lo ha accusato pubblicamente di averla tradita con la figlia dei due vip). Sulla questione è intervenuto Francesco Totti.

Chanel Totti: la replica del padre

In queste ore una vera e propria bufera ha investito Chanel Totti a seguito alle accuse a lei rivolte da una nota TikToker. Chanel ha preferito non replicare alla questione e in queste ore suo padre, Francesco Totti, sembra aver voluto “ironizzare” sulla vicenda attraverso i social, inquadrando la figlia con il suo amico, Carlo Cancellieri, e affermando: “Ecco il nuovo fidanzato di Chanel”. Al momento non è dato sapere se il gossip sulla vita privata di Chanel sia vero e se la figlia dei due vip replicherà alle accuse rivolte contro di lei via social.

Nel frattempo la TikToker che le ha rivolto le accuse ha pubblicato anche alcune delle presunte chat avute da Chanel col padre di sua figlia all’epoca della loro relazione e in tanti si chiedono cosa ci sia di vero in merito alla vicenda.