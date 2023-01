Chanel Totti replica alle critiche degli haters: "Stic***i"

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha pubblicato sui social quello che sembra essere un chiaro messaggio riferito ai suoi haters.

Chanel Totti: la replica via social

Chanel Totti ha postato sui social l’immagine di una lampada con la scritta “st***i” e in molti credono che quella della figlia di Ilary Blasi e Fancesco Totti voglia essere la risposta indiretta alle polemiche che l’hanno vista protagonista negli ultimi tempi. Dopo la separazione dei suoi genitori Chanel ha pubblicato sui social numerose foto dei suoi look o dei suoi viaggi in giro per il mondo con il padre e la madre e in tanti non hanno perso occasione per criticarla per via del suo aspetto fisico.

In particolare in molti hanno accusato Chanel di essere ricorsa alla chirurgia plastica e di atteggiarsi come una trentenne. La figlia dei due vip non ha mai replicato direttamente alle critiche nei suoi confronti, ma in tanti hanno preso le sue difese a mezzo social.

Oggi Chanel sarebbe rimasta a vivere nella villa all’Eur acquistata dai suoi genitori insieme ai fratelli e a sua madre Ilary. Il padre Francesco Totti si è trasferito in una nuova casa con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

I tre figli del campione farebbero spesso visita ai due e sui social lo stesso Totti si è mostrato in loro compagnia nel nuovo appartamento durante le feste di Natale.