Chanel Totti ruba il turbante a mamma Ilary: il look è sbalorditivo

Chanel Totti ruba il turbante a mamma Ilary: il look è sbalorditivo

Chanel Totti ruba il turbante a mamma Ilary: il look è sbalorditivo

Chanel Totti ruba il turbante a mamma Ilary: il look viene approvato dalle fashion addicted.

Nonostante la giovane età, Chanel Totti sembra intendersene parecchio di moda. Il merito sarà di mamma Ilary Blasi? Molto probabilmente sì, visto che le ha rubato un turbante per creare un look sbalorditivo.

Chanel Totti ruba il turbante a mamma Ilary

Chanel Totti, da quando è sbarcata su Instagram, è diventata una vera e propria influencer. Seguendo le orme di mamma Ilary Blasi, che fino a qualche anno fa non usava i social mentre oggi è onnipresente, sfoggia look sofisticati e sempre alla moda. In uno degli ultimi scatti, la giovane ha addirittura mostrato un turbante che ha rubato alla madre.

Il look di Chanel Totti con il turbante

Chanel sfoggia una giacca di pelle nera, un modello dal taglio classico con il bavero a punta, e una borsetta a tracolla che indossa come un marsupio all’altezza del busto. A fare la differenza, però, è proprio il turbante che ha rubato a mamma Ilary. Si tratta di un modello Gucci, in color denim decorato all-over con l’iconica doppia G in versione scintillante.

Quanto costa il turbante di Gucci?

La fascia-turbante che Chanel ha rubato a mamma Ilary viene venduta sugli e-commerce di moda alla ‘modica’ cifra di 390 euro. Mamma Ilary gliel’ha regalata oppure è solo un prestito? Cambia poco: l’accessorio è davvero so cool.