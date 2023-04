Chanel Totti smentisce le accuse di tradimento di Martina De Vivo

Chanel Totti accusata di aver avuto una relazione con l’ex fidanzato di Martina De Vivo: ha smentito tutto con il supporto di Cristian.

Chanel Totti è tornata sui social dopo la bufera che si è scatenata negli ultimi giorni, a causa delle accuse mosse da Martina De Vivo. L’influencer infatti, avrebbe accusato la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi di essere stata l’amante del suo ex fidanzato, Cristian Babalus.

A chiarire quanto accaduto ci ha pensato direttamente Cristian con una Instagram stories. Proprio colui che, secondo le accuse, avrebbe tradito la tiktoker Martina De Vivo con la figlia del calciatore e della showgirl. La storia è stata poi ricondivisa anche da Chanel.

«Ciao a tutti, mi sento di replicare, correggere e modificare alcune parole che sono state pronunciate su questa spiacevole faccenda. […] Vorrei spendere due parole a favore di Chanel che non c’entra assolutamente nulla in questa situazione in quanto è subentrata solo dopo la fine del mio rapporto con Martina».