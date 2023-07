Chargeurs PCC protagonista della Milano Unica

Milano, 13 lug. (askanews) – Parte del gruppo francese Chargeurs che vanta 150 anni di storia, Chargeurs PCC è oggi leader mondiale nella produzione di interfodere: anime dei nostri capi. Una crescita importante di fatturato per l’azienda nel 2022 e una presenza globale in continuaespansione. Chargeurs PCC si presenta alla 37esima edizione della fiera Milano Unica per presentare le novità Autunno/Inverno della stagione 2024/2025. Di questo e molto altro ne ha parlato il CEO e Chairman di Chargeurs PCC Gianluca Tanzi:

“Le interfodere sono tutti quei componenti che sono presenti all’interno di un capo e non si vedono, ma senza le quali un capo non potrebbe esistere. Sono componenti essenziali per la moda mondiale. Il 2022 lo abbiamo chiuso con 220 milioni di fatturato e una crescita del 33%, è stato un bellissimo anno. I temi principali sono sicuramente l’innovazione, la sostenibilità e ovviamente la presenza capillare mondiale. C’è una forte attenzione al territorio e alle peculiarità dei vari brand. Siamo un gruppo di grande vocazione industriale, abbiamo come strategia l’idea di produrre localmente quello che il mercato consuma localmente”.

Innovazione tecnologica e sostenibilità: questi i due fattori chiave per il futuro di Chargeurs PCC, pronta a continuare a soddisfare ogni esigenza di oltre 7000 clienti.