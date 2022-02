Charlène di Monaco, come sta: il principe Alberto dà notizie sulle sue condizioni

Il principe Alberto ha spiegato come sta la principessa Charlène di Monaco ed espresso la speranza che possa presto tornare dalla Svizzera.

Pur con il riserbo da sempre mantenuto nel parlare delle condizioni di Charlène di Monaco, ancora lontana dal Principato per motivi di salute, il principe Alberto II ha dato notizie rassicuranti sul suo stato ed espresso la speranza che possa presto fare ritorno a casa: come sta la principessa?

Charlène di Monaco: come sta

La donna non ha mai voluto rivelare dettagli sulla sua situazione e lo stesso Alberto ha sempre cercato di tenere la vicenda lontana dai riflettori. A distanza di un anno dalla sua partenza da Monaco, quest’ultimo ha però fornito qualche indiscrezione e, in un’intervista rilasciata ad un’emittente locale, si è così espresso: “La principessa Charlene sta molto meglio, spero che tornerà nel Principato molto presto“.

Pur non sbilanciandosi sulla data esatta del ritorno (attualmente è in una clinica svizzera), ha dunque lasciato intendere che ciò potrebbe avvenire in tempi brevi dato il miglioramento delle condizioni di salute della principessa.

Anche l’ultima nota ufficiale di Palazzo Grimaldi aveva reso noto che “la convalescenza di Charlene sta proseguendo in maniera soddisfacente e molto incoraggiante“.

Charlène di Monaco, come sta: nessun dettaglio sulla malattia

Finora i reali hanno preferito non fornire dettagli sulle reali cause del ricovero della principessa. Sono state molte le ipotesi avanzate negli ultimi mesi, da un intervento chirurgico non andato bene ad una patologia non nota, ma nessuna è stata confermata dai familiari.

L’unico fattore noto riguarda l’infezione otorinolaringoiatrica che costrinse Charléne ad una lunga permanenza in Sudafrica.