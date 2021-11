Charlene di Monaco è tornata a casa: la reazione di Alberto e dei figli

Dopo mesi di lontananza a causa di alcuni problemi di salute, Charlene Di Monaco si è finalmente ricongiunta al marito e ai figli.

Dopo mesi trascorsi in Sud Africa a causa di una non meglio precisata infezione, Charlene di Monaco ha finalmente fatto ritorno a casa.

Charlene Di Monaco è guarita

Dopo mesi di lontananza dovuti ad alcuni problemi di salute che l’hanno costretta a prolungare il suo soggiorno in sud Africa, Charlene di Monaco ha fatto ritorno al Principato dove ad attenderla erano presenti suo marito, il Principe Alberto, e i due figli, Jacques e Gabriella. La famiglia si è stretta in un lungo abbraccio e i due bambini hanno consegnato alla madre un gigantesco mazzo di fiori.

A quanto pare non si vedevano da agosto e negli ultimi mesi si sono susseguiti ipotesi ed illazioni in merito a quanto sarebbe accaduto a Charlene, rimasta in Sud Africa per dei non meglio precisati problemi di salute causati – sembra – da una misteriosa infezione.

Charlene Di Monaco: l’ex compagna di Alberto

I mesi di lontananza di Charlene Di Monaco sarebbero stati particolarmente difficili per il Principe Alberto, che si è trovato a dover fare i conti con la sua ex, Nicole Coste, madre del suo primogenito, Alexander.

Secondo i rumor in circolazione la donna avrebbe fatto di tutto per far inserire suoi figlio a palazzo Grimaldi e come se non bastasse avrebbe rilasciato dichiarazioni pesanti sul conto di Charlene, descrivendola come una “matrigna malvagia” per il suo unico figlio (che quest’anno ha raggiunto la maggiore età).

Negli ultimi mesi si era vociferato anche di una presunta crisi tra Alberto e Charlene di Monaco, ma lo stesso Principe avrebbe preso le difese della moglie stroncando pubblicamente quanto affermato da Nicole Coste.

Charlene Di Monaco: la malattia

Intanto un’altra indiscrezione ha travolto il Principato nelle ultime ore: secondo un rumor in circolazione infatti, Charlene Di Monaco avrebbe rinunciato a fare ritorno a casa per diversi mesi a causa di una gravidanza. La notizia non ha per il momento trovato riscontri, e nei mesi scorsi sono circolate anche indiscrezioni riguardanti un presunto tumore della principessa (anche in questo caso però le ipotesi non sono mai state confermate).

Al momento i fan e i sudditi della principessa di Monaco hanno esultato per il suo ritorno a casa e in tanti sono impazienti di conoscere ulteriori notizie sul suo conto.