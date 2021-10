Charlene di Monaco sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico

Charlene di Monaco è stata sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico. Il rientro a casa dalla sua famiglia sembra sempre più lontano.

Charlene di Monaco è stata sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico. Il rientro a casa dalla sua famiglia sembra sempre più lontano.

Charlene di Monaco: nuovo intervento chirurgico

Nuovo intervento chirurgico per Charlene di Monaco. Si tratta della terza operazione per la donna, che sembra stia allontanando sempre di più il suo ritorno a casa, dalla sua famiglia.

La principessa è costretta a rimanere in Sudafrica da moltissimo tempo e venerdì 8 ottobre è stata sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico. Si tratta della terza anestesia totale.

Charlene di Monaco: preoccupazione per la principessa

Tanta preoccupazione per le condizioni di salute di Charlene di Monaco. La principessa, che vive da tempo in Sudafrica, è stata ricoverata in una clinica per un nuovo intervento in anestesia totale. La notizia è stata riportata da “Monaco Matin” ed è stata poi confermata da un comunicato della sua Fondazione, che ha fatto sapere anche che questa dovrebbe essere l’utlima operazione.

Charlene di Monaco, è riuscita a presenziare ad un incontro istituzionale con il nuovo Re degli Zulu, Misuzulu.

Charlene di Monaco: il ritorno a casa è lontano

La moglie di Alberto di Monaco non è più tornata a Montecarlo dallo scorso settembre, a causa di un’infezione che non le consente di affrontare il volo per tornare a casa. Durante l’estate ha subito un intervento molto complicato, durato quattro ore, ed è stata costretta a tornare in sala operatoria per alcune complicazioni.

Alla fine di agosto è riuscita a vedere finalmente la sua famiglia. Alberto di Monaco, con i figli Jacques e Gabriella, sono andati a trovarla. Queste nuove complicazioni rischiano di ritardare ancora il suo ritorno a casa.