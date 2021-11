Charlene di Monaco torna a casa dopo 8 mesi in Sudafrica

Roma, 9 nov. (askanews) – La principessa Charlene di Monaco è tornata a casa e ha riabbracciato la sua famiglia, il principe Alberto e i due figli gemelli, Jacques e Gabriella, dopo aver trascorso gli ultimi otto mesi in Sudafrica per problemi di salute.

La principessa da mesi era in Sudafrica per un progetto benefico, Paese dove è nata e cresciuta, a maggio scorso aveva contratto un’infezione alle orecchie con diverse complicazioni e non poteva prendere l’aereo.

Operata ad agosto e di nuovo a settembre, era stata raggiunta dalla famiglia per la convalescenza.

Charlene è rientrata all’aeroporto di Nizza da Durban e ha postato sul suo profilo Instagram la foto mentre riabbraccia i suoi cari, ringraziandoli di averla supportata in questi mesi e aiutata a essere forte. La sua lunga assenza dal Principato aveva alimentato le ennesime indiscrezioni su una possibile crisi della coppia.