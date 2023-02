Charles Leclerc a Sanremo: il botta e risposta con Paola e Chiara sul codice di voto diventa virale

Erano tantissimi i personaggi famosi presenti in platea all’Ariston per la serata finale del Festival di Sanremo 2023, tra questi c’era anche il pilota Charles Leclerc, che è diventato protagonista di un simpaticissimo siparietto con Paola e Chiara su Twitter.

La presenza di Charles Leclerc in platea all’Ariston in occasione della finalissima di Sanremo 2023 non è di certo passata inosservata.

Il pilota è stato più volte inquadrato dalla regia e questo ha fatto molto piacere ai numerosi fan di Leclerc, che mentre si trovava in platea era attivissimo anche sul suo profilo social di Twitter.

Leclerc e la risposta ad una sua fan: “Il codice per votarmi? 16, credo”

Tutti pazzi per Leclerc. Nel corso della finale di Sanremo 2023, diverse persone hanno commentato sui social la presenza del pilota in platea, ma c’è un commento che è diventato virale.

Si tratta di una domanda posta da una fan di Leclerc, che su Twitter ha scritto: “Codice per votare Leclerc questa sera?”. Una domanda a cui il pilota ha risposto: “16, credo”.

Paola e Chiara rispondono a Charles Leclerc: “Amoo siamo noi”

Charles Leclerc ha risposto “16” riferendosi al suo numero in scuderia, ma nella serata finale di Sanremo 2023 questo numero era anche quello che identificava Paola e Chiara al televoto, dunque come potevano le due cantanti non replicare?

La risposta di Paola e Chiara è stata immediata, le due cantanti rivolgendosi a Charles Leclerc hanno scritto: “Amoo Siamo Noi”.

Inutile dire che la replica delle due cantanti ha divertito tantissimo il pubblico sui social, che ha reso immediatamente virale questo simpaticissimo botta e risposta.