Charles Michel: “L’Ucraina prepara l’adesione all’Unione Europea”

L’Ucraina prepara l’adesione all’Unione Europea e Vladimir Putin "ha fallito nel tentativo di dividere i membri”: le parole di Michel nelle ore del summit

L’annuncio di Charles Michel arriva nel bel mezzo del vertice in Bielorussia fra Putin e Zelensky: “L’Ucraina prepara l’adesione all’Unione Europea”. Il presidente del Consiglio Ue ha quindi annunciato che presto bisognerà “prendere una posizione”. Ha detto Michel ai media, fra cui l’Ansa: “Il governo ucraino sta preparando la richiesta ufficiale per aderire all’Ue.

Ciò vuol dire che la Commissione dovrà prendere una posizione ufficiale a seguito del ricevimento della richiesta”.

Ucraina verso l’adesione all’Unione Europea

Ma non solo, significa “che anche il Consiglio Ue dovrà prendere posizione. Io penso che il dibattito ci sarà molto presto”. Esattamente poche ore prima dei negoziati il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky “ha fatto sapere di volere chiedere l’adesione immediata all’Ue”.

“Putin ha fallito nel dividere l’Ue”

Poi Michel ha analizzato la situazione geopolitica: “Il primo obiettivo della Russia è dividere l’Ue e gli europei ma Putin ha fallito. Questo weekend è stato un punto di svolta per l’Europa, siamo di fronte alla formazione di una coalizione anti-guerra, è una situazione seria, non possiamo mostrarci deboli”. E in chiosa, forse in un momento non molto opportuno: “Noi abbiamo una sorta di ossessione diplomatica ma è difficile pensare ad una soluzione del genere quando vediamo una simile aggressione sul terreno”.