Charles Michel: l’Ucraina ha bisogno di un piano Marshell europeo

Roma, 5 mag. (askanews) – Serve un Piano Marshall europeo per l’Ucraina: lo dice il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a Varsavia, entrando alla Conferenza dei Donatori.

“Vogliamo esprimere intera solidarietà all’Ucraina, vogliamo essere concreti, vogliamo essere operativi, e questa riunione e le decisioni che prendiamo oggi possono essere secondo me il punto di partenza per un piano Marshall europeo per l’Ucraina aiuteremo l’Ucraina, aiuteremo le autorità, aiuteremo il popolo ucraino, le necessità umanitarie sono enormi, è importante anche fornire liquidità alle autorità, bisogna anche prepare e agire per la ricostruzione del paese”.