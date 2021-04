Charli e Dixie D’Amelio: le ipotesi dei fan sul loro secondo account segreto su TikTok

I fan di Charli e Dixie D'Amelio hanno scoperto che le due blogger potrebbero avere un secondo profilo segreto su TikTok

I fan di Charli e Dixie D’Amelio sono davvero parecchio attenti, se da qualche giorno hanno supposto che su TikTok le blogger potrebbero avere altri account. Come ha fatto notare Webboh, alcuni video di Charli sarebbero scomparsi dal suo profilo noto per essere pubblicati su un altro con uno user diverso.

In tanti si sono pertanto domandati se il profilo in questione fosse davvero il suo, o al contrario se si trattasse di un fake.

Charli e Dixie D’Amelio hanno un secondo account segreto su TikTok (che i fan hanno già trovato) https://t.co/lrNiC0acnN — Novella 2000 (@Novella_2000) April 20, 2021

TikTok, Charli e Dixie D’Amelio hanno un secondo profilo sul social? I fan lo avrebbero già scoperto#tiktok #charliedamelio #DixieDamelio https://t.co/luKzb1s0dr — GiuseppePorro.it (@GiuseppeporroIt) April 20, 2021

Qualche giorno fa tale account, che pare appartenere proprio a Charli D’Amelio, ha inoltre condiviso un video con Madi Monroe, che in poco tempo ha raggiunto la bellezza di 6,6 milioni di visualizzazioni. Come fatto notare dal sito che ha riportato la notizia, si è supposto che si potesse trattare di una fanpage, ma tale ipotesi pare essere già stata scartata.

Due sarebbero dunque gli indizi che lasciano supporre come l’account di TikTok in questione possa in realtà appartenere proprio a Charli D’Amelio.

Il primo indicatore è che Avani Gregg lo tagga in un video sul suo secondo account ufficiale. Il secondo segnale è che fra gli utenti che seguono il fantomatico user ci sono tre profili: quello di Avani, il secondo di Madi Monroe e quello di Anthony Reeves. Anche sua sorella Dixie D’Amelio pare aver aperto un secondo profilo molto tempo fa, addirittura a febbraio, come supposto da molti follower della coppia di influencer.