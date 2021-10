Charlotte Lazzari, problemi post partum? “Un periodo che mi sta mettendo a dura prova”

A poche settimane dalla nascita del suo secondo figlio Charlotte Lazzari ha confessato di stare attraversando un periodo difficile.

Dopo la nascita del piccolo Gabriel, avvenuta lo scorso 29 agosto, Charlotte Lazzari ha rivelato quali sarebbero i suoi prossimi progetti e ha raccontato le difficoltà da lei vissute nell’ultimo periodo.

Charlotte Lazzari: il post parto

La nascita del piccolo Gabriel, secondo figlio di Charlotte Lazzari e di Kledi Kadiu, ha portato grande gioia nella vita della coppia ma anche alcune preoccupazioni.

A confessarlo è stata la moglie del celebre ballerino, che ha annunciato di essere finalmente riuscita a lanciare l’iniziativa Wonderyogi (l’italo-francese è una formatrice del metodo Odaka Yoga).

“Oggi è una giornata molto importante per me. Sto attraversando un periodo che mi sta mettendo duramente alla prova (prima o poi ne parlerò) ma la mia voglia di sorridere, di stare bene e far star bene… quella non passa! (…) Ho iniziato a lavorare al rilancio di WONDERYOGI già da un po’ (insieme a persone stupende e motivate quanto me).

Qualche imprevisto ha rallentato il processo, ma ora sono troppo orgogliosa e fiera di mostrarvi il nostro lavoro e tornare a praticare INSIEME!”, ha dichiarato Charlotte Lazzari.

Charlotte Lazzari: il secondo figlio

Il 29 agosto, quando ormai stavano per indurle il parto, a sorpresa Charlotte Lazzari è riuscita a dare alla luce naturalmente il piccolo Gabriel, suo secondo figlio (dopo la piccola Lea, nata dall’amore per Kledi nel 2017). Sui social Charlotte Lazzari ha raccontato ai fan la sua enorme gioia nell’essere diventata madre per la seconda volta: “Piccolino, mi hai lasciato tutto il tempo per prepararmi al tuo arrivo, oltre ogni pronostico, oltre ogni consiglio e ostacolo emotivo…hai lasciato che fossimo NOI a decidere il momento giusto per affrontare il più bel viaggio della vita.



Hai stravolto tutti i miei piani ancor prima di approdare in questa dimensione: mi hai fatto piangere, ridere, meditare, ballare e viaggiare oltre ogni confine. Mi hai insegnato tanto, ancor prima che i nostri sguardi si incontrassero.

E poi le acque si sono rotte dolcemente e quella piccola speranza di incontrarti senza indurti si è riaccesa piano piano nel cuore. E così è stato. Veloce, intenso e profondamente spirituale”, ha confessato.

Charlotte Lazzari: il matrimonio

Charlotte Lazzari e Kledi sono sposati dal 28 giugno 2018 e oggi, insieme ai loro due bambini, sono più felici che mai.