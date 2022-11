Chat erotica mentre guidava e donna investita: pena patteggiata

Chat erotica mentre guidava e la 53enne Cristina Conforti venne investita ed uccisa a Cinisello Balsamo: la procura aprì un'indagine con consulenza

Chat erotica mentre guidava e donna investita nell’hinterland di Milano: pena patteggiata. Un autista Atm era stato indagato per l’omicidio di via Gorki, a Cinisello Balsamo, dell’11 dicembre del 2020. In quell’occasione l’indagato, M.D., era alla guida del bus 727 del’Atm.

La vittima stava attraversando le strisce

Gli atti del procedimento dicono che mentre il 49enne scambiava messaggi su una chat a luci rosse, investì e uccise la 53enne Cristina Conforti, una donna che attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’uomo era stato indagato per omicidio stradale e si era avviato il fascicolo penale a suo carico. In questi giorni è stato il gup Marco Formentin a stabilire anche la sospensione della patente per due anni nei confronti dell’autista.

Chat erotica mentre guidava

I media spiegano che l’indagato, che ha patteggiato un anno e sei mesi, si è anche offerto di risarcire il danno in favore della sorella della vittima, che era una dipendente del comune di Bresso. I familiari della signona Conforti, il marito ed i due figli, erano già stati risarciti dall’assicurazione. Ma cosa era emerso in sede di indagine a carico dell’uomo? Che il telefonino del dipendente era in sessione di chat tra le 15.20 e le 15.25, e che la prima chiamata ai soccorritori è delle 15.27.