Chat GPT in Parlamento anche in Danimarca con la premier Frederiksen

Chat GPT in Parlamento anche in Danimarca con la premier Frederiksen

Roma, 31 mag. (askanews) – Un discorso scritto in parte da Chat GPT: lo ha portato in Parlamento la premier danese Matte Frederiksen, per dimostrare le possibilità ma anche i rischi connessi all’uso dei nuovi strumenti di intelligenza artificiale.

Considerazioni magari un po’ generiche ma coerenti: “guidare questo governo nell’ultimo anno è stata una sfida e un onore. Abbiamo lavorato per garantire un futuro forte e sostenibile per la Danimarca, per combattere il cambiamento climatico e garantire una società più giusta e inclusiva dove tutti i cittadini abbiano pari opportunità. Sono fiera di quanto abbiamo ottenuto e continuiamo a lavorare in collaborazione nell’arco parlamentare per offrire un futuro migliore a tutti i danesi”.

“Quello che ho appena letto” ha detto poi Frederiksen, “non l’ho scritto io né un altro essere umano. E’ scritto dall’intelligenza artificiale, da Chat GPT. Anche se non è sempre azzeccatissimo, sia sui dettagli dell’azione di governo sia sulla punteggiatura” ha aggiunto fra le risate, “è affascinante ma anche terribile quello di cui è capace”.