Che cos’è il jackpot progressivo?

Hai mai sentito parlare di slot a jackpot progressivo? Se desideri approfondire la tua conoscenza delle slot e desideri fare tuo un approccio da vero professionista quando giochi a slot anche se sei alle prime armi, seguici nella lettura di questo articolo che durerà solo qualche minuto ma ti darà tantissime dritte sul mondo delle slot, sui trucchi e sulle strategie per fare in modo che la tua permanenza sulle slot sia sempre gradevole, positiva e costruttiva sia dal punto di vista psicologico quanto dal punto di vista economico. Ricorda che giocare deve essere principalmente una fonte di divertimento e svago, mai di frustrazione e arrabbiature!

Cos’è e come funziona il Jackpot progressivo?

Il funzionamento dei jackpot progressivi è semplicissimo: per ogni puntata e per ogni credito speso da un giocatore in una slot, una parte percentuale viene messa da parte e accantonata in un enorme salvadanaio virtuale. Quel salvadanaio è per l’appunto il jackpot e in caso di jackpot progressivo continua ad aumentare man mano che tutti i giocatori della slot continuano a puntare. Non è difficile capire l’ammontare del jackpot in tempo reale dal momento che molte slot lo mostrano chiaramente all’interno della loro sezione dettagli. Ovviamente, nel momento in cui il premio viene ottenuto dal giocatore, il jackpot si azzera per poi ripartire dall’inizio. Ovviamente la vincita del jackpot è del tutto casuale quindi non segue nessun criterio specifico, di conseguenza non può essere prevista in alcun modo. Di solito quando si parla di jackpot, si intende il premio massimo che una slot machine è in grado di offrire agli utenti: molte slot offrono questa tipologia di bonus, che è in qualche modo “in più” rispetto a quelli che trovi sulla paytable. Man mano che gli utenti puntano su una slot (o network di slot) il montepremi del jackpot progressivo continua a crescere, raggiungendo anche cifre da capogiro. Anche all’interno dei jackpot esistono alcune differenze fondamentali che permettono di parlare di “tipologie” con caratteristiche diverse l’una dall’altra:

Il Jackpot Stand-Alone

Il Jackpot Stand Alone è quello messo in palio da una singola slot e al quale montepremi contribuiscono le giocate fatte dagli utenti che scelgono quella determinata slot. Il valore di questo jackpot sarà leggermente più basso degli altri, ma la possibilità di vincerlo saranno tutte per gli utenti che scelgono quella slot online

Il Jackpot in-house

Il Jackpot In-House è un montepremi condiviso da più slot presenti nello stesso sito di slot online, una sorta di “network locale” che raccoglie le giocate su più slot online accumulando un jackpot più consistente che cresce a un ritmo ben più rapido. L’entità del bonus è senza dubbio più alta rispetto alla precedente, ma naturalmente saranno di più i giocatori che avranno la possibilità di aggiudicarsela attraverso le proprie giocate

Il Jackpot Network

Un Jackpot Network, o “allargato”, è una versione ancora più ampia di quanto appena presentato nella quale a fare network sono tutte le slot o i giochi di un dato sito (e in certi casi un network di siti), cioè la forma più ampia possibile di contribuzione. In questi casi le vincite in palio sono altissime, spesso mozzafiato, ma chiaramente le possibilità di aggiudicarsele vengono spartite tra un numero di utenti altrettanto ampio, risultando quindi molto minori. Ma quando si vince il jackpot della slot? Ogni slot machine ha determinate combinazioni vincenti, di cui alcune si verificano con maggior regolarità, altre sono rarissime e difficilmente si riescono a centrare. Quando si verificano però si può parlare di jackpot a tutti gli effetti, intendendo dunque una grossa vincita a seguito di una combinazione di eventi tanto rara quanto favorevole. Una slot machine, se predisposta per il jackpot, ammette inevitabilmente la possibilità che la condizione di vincita si verifichi. Quindi non bisogna pensare al jackpot come qualcosa di fittizio o irraggiungibile, anzi è una caratteristica concreta ed allo stesso tempo ambiziosa.

Top 5 slot machine online a jackpot progressivo

Quali sono le più importanti slot con jackpot progressivo? Qui di seguito ti abbiamo preparato una classifica con le Top 5 slot machine online, valutate per qualità del jackpot, qualità del software e del provider e impatto che hanno avuto sul pubblico.

1. Age of Gods – RTP 95,02%

Age of Gods, prodotta da Playtech, è una slot a 5 rulli e 20 payline con tema antica Grecia che offre anche due diversi bonus game e una modalità free spin: un titolo molto amato che deve il suo successo soprattutto alla possibilità di mandare incontro a vincite particolarmente interessanti.

2. Divine Fortune – RTP 96,59%

Divine Fortune, prodotta da NetEnt, ti propone una struttura a 5 rulli e 20 payline, un tema basato sulla mitologia e ben tre diversi jackpot: una slot che esiste da diversi anni e che mai ha smesso di attirare a sé le preferenze degli utenti di tutto il mondo

3. Mega Moolah – RTP 88,12%

Mega Moolah è un titolo Microgaming basato su di una griglia 5×3 e 20 payline che permette di ambire a tre diversi jackpot di entità crescente, questo calando i giocatori nel mondo della natura selvaggia della savana: si tratta di una slot un po’ datata che però rimane tra i maggiori bestseller, un vero e proprio evergreen tra le slot online

4. Gladiator – RTP 95%

Gladiator di Playtech è un titolo che proietta gli utenti nell’antica Roma e dell’eroe Ispanico: offre 5 rulli e 25 payline, attraverso le quali vivere l’emozione di grandi jackpot, ottimi bonus game e di una modalità free spin che risulta tra le più amate in assoluto. Tutti i rulli portano a Roma!

5. Millionaire Genie – RTP 95,01%

Millionaire Genie, prodotta da Random Logic, offre un tema basato sul Medio Oriente e sulla storia di Aladdin ed una struttura 5×3 con 15 payline con la quale divertirsi sfruttando anche bonus game e modalità free spin ambendo a sbancare un ricco bonus jackpot progressivo giornaliero capace di raggiungere cifre molto alte

Ora che hai approfondito il mondo delle slot onlinea jackpot progressivo, ti auguriamo in bocca al lupo e buon divertimento se deciderai di cimentarti in questa attività divertente e stimolante!