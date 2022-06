Che Dio ci aiuti 7: Elena Sofia Ricci conferma l’addio

Elena Sofia Ricci ha confermato il suo addio al personaggio di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 7.

Elena Sofia Ricci ha confermato il suo addio a Che Dio ci aiuti 7. Dopo aver girato le ultime puntate l’attrice dirà addio al ruolo di Suor Angela.

Elena Sofia Ricci: l’addio a Che Dio Ci aiuti

Dopo 7 amatissime stagioni di Che Dio ci aiuti, Elena Sofia Ricci ha deciso di dire addio alla serie tv e al ruolo di Suo Angela.

La stessa attrice ha sempre ammesso di non amare le lunghe serialità e ha confessato che, cambiare spesso ruolo, le permetterebbe di mantenere “la sua identità” e di non essere conosciuta solamente come uno dei suoi personaggi. “Grazie a questo slalom tra le serie e i generi non mi identificano in un ruolo: sono Elena Sofia. Con i bambini è diverso. Però mi fa felice che il pubblico abbia imparato a conoscere me, la persona che sono, non i personaggi che interpreto.

Poi ama anche quelli. Vuol dire che non l’ho tradito, ho fatto un buon lavoro”, ha confessato Elena Sofia Ricci, e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa le riserverà il futuro per quanto riguarda la carriera in tv.

Chi sostituirà Suor Angela

Secondo indiscrezioni gli autori di Che Dio ci aiuti sarebbero già a lavoro per sostituire Suor Angela, e sembra che a prendere il suo posto sarà Azzurra, che nelle ultime puntate dello show aveva iniziato a intraprendere il suo percorso per diventare anche lei suora.