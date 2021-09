Che fine ha fatto Ainett Stephens? Dalla Gatta Nera del Mercante in Fiera al Grande Fratello Vip

La modella Ainett Stephens aveva raggiunto il successo alcuni anni fa con il programma Mercante in Fiera. Ecco cosa sta facendo adesso

Ainett Stephens è una bellissima modella di origine venezuelana che ha raggiunto il successo in Italia grazie al programma Mercante in Fiera. Vediamo chi è e cosa sta facendo adesso Ainett Stephens.

Ainett Stephens: chi è

Ainett Stephens è nata il 28 gennaio del 1982 a Ciudad Guayana, in Venezuela.

Il padre, professore d’Inglese, avrebe vouto che sua figlia diventasse medico, ma la bellezza di Ainett l’ha portata ben presto a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza, classificandosi tra le prime 10 a Miss Venezuela del 2000.

Nel 2004 la sua carriera da modella l’ha portata in Europa, e dopo averla girata in lungo e in largo decide di fermarsi in Itaia, convinta dal calore che gli Italiani dimostravano nei suoi confronti.

In Italia la modella affianca la sua carriera con lo studio, laureandosi in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano.

Ben presto comincia la sua carriera in TV come showgirl.

Ainett Stephens: vita privata

Un forte dramma ha colpito Ainett Stephens: da un giorno all’altro, in Venezuela, sono sparite sua madre e sua sorella, e non si hanno notizie su che fine abbiano fatto.

In Italia Ainett, oltre alla fama, ha trovato anche l’amore.

Dopo 9 anni di fidanzamento, il 3 settembre del 2015 sposa Nicola Radici, dirigente sportivo del Forlì Calcio. L’uomo ha circa dieci anni in più di Ainett e ha un figlio, Jacopo, nato da una relazione precedente.

Nell’ottobre dello stesso anno Ainett partorisce suo figlio Cristopher, che dopo alcuni controlli, all’età di due anni, si scopre essere autistico

Ainett Stephens: la carriera

A partire dal 2004 Ainett Stephens partecipa a parecchi progremmi TV, e il suo fisico spettacolare la porta anche a posare per molti calendari sexy.

Il vero successo arriva quando ricopre il ruolo della Gatta Nera nel programma di Italia Uno condotto da Pino Insegno, Mercante in Fiera, da quel momento prende parte ad alcuni programmi sportivi e anche a una puntata di Ciao Darwin, presentato da Paolo Bonolis.

Dopo la maternità ha diradato le sue partecipazioni televisive, ma a fine 2021 ritornerà sul piccolo schermo, partecipando al Grande Fratello Vip.

Ainett Stephens: la partecipazione al Grande Fratello Vip

Lunedì 13 settembre 20211 comincia la nuova edizione del Grande Fratello Vio, ancora una volta condotto da Alfonso Signorini.

Ainett Stephens sarà una dei concorrenti di questa nuova edizione del reality, insieme ali sportivi Aldo Motano e Manuel Bortuzzo, all’influencer e tronista Soleil Sorge e all’ex partecipante di Temptation Island Tommaso Eletti.