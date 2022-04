Che fine ha fatto l’Uomo Gatto di Sarabanda? Tutto sulla sua nuova vita

Gabriele Sbattella, il mitico "Uomo Gatto" di Sarabanda si è raccontato in un'intervista rilasciata al Corriere di Bologna: ecco come è cambiata la sua vita.

Chi non ricorda il famosissimo “Uomo Gatto“, concorrente e campione del programma Sarabanda? Ecco che fine ha fatto la Star del quiz televisivo di Enrico Papi.

Uomo Gatto, da Sarabanda ad una nuova carriera professionale: tutti i dettagli

Il mitico Gabriele Sbattella, meglio conosciuto con il nome d’arte “Uomo Gatto” è stato per molti anni un protagonista indiscusso di Sarabanda, il famosissimo quiz musicale condotto da Enrico Papi.

Dopo la fine del programma si sono un po’ perse le tracce dell’ex campione di Sarabanda, ciò in quanto Sbattella ha completamente cambiato vita ed ha abbandonato il mondo della tv per dedicarsi ad un altro ambito professionale.

La nuova vita dell’Uomo Gatto: da Sarabanda alla carriera da scrittore e giornalista

In una recente intervista rilasciata al Corriere di Bologna, che è stata pubblicata dal noto quotidiano nella giornata di venerdì 29 aprile 2022, Gabriele Sbattella, meglio noto come l’Uomo Gatto di Sarabanda, ha parlato di come è cambiata la sua vita dopo la conclusione del programma che l’ha reso famoso, ecco le sue parole a riguardo:

“Sarei dovuto andare a fare l’animatore in Egitto ma mi invitavano nei locali per le serate. Con due ore si guadagnava quello che nei villaggi si prendeva in un mese quindi ho abbandonato quel mondo”.

E su cosa fa adesso nella vita, ecco cosa ha aggiunto:

“Il giornalista e non scrivo solo di sport, anche di musica, ho seguito trep Festival di Sanremo. Lavoro per un’agenzia”.

Il libro di Gabriele Sbattella: “Te lo ricordi…L’uomo gatto?”

In memoria dei vecchi tempi e dei suoi successi a Sarabanda, Gabriele Sbattella ha scritto un libro che si intitola “Te lo ricordi…L’Uomo Gatto?” e che ha fatto il suo debutto nel mercato il 21 aprile 2022.

In questo testo di 200 pagine, Sbattella racconta come è nato il personaggio dell’Uomo Gatto e anche alcuni dettagli inediti sul suo percorso televisivo e professionale, un’occasione quest’ultima per farsi conoscere anche da chi non ha avuto modo di tifare per lui negli anni di Sarabanda!