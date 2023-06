È da un po' di tempo che Moreno non fa più parlare di sé: il rapper divenne famoso vincendo ad Amici 12, in seguito pubblicò il singolo "Che Confusione" che ottenne un discreto successo.

Qualche giorno fa il nome di Moreno (all’anagrafe Moreno Donadoni) è tornato a essere menzionato su alcuni forum e gruppi di rapper. L’artista è stato citato anche da Baby Gang, nell’album Innocente, per la precisione in “Freestyle 2”, in cui l’autore dice: “Mo-Mo-Moriremo come i dischi di Moreno, solo che noi pagheremo i peccati in cimitero”. Poco tempo dopo, sul suo profilo Instagram, lo stesso Moreno ha postato un freestyle in cui “attacca” il rapper italo-marocchino: la citazione in “Freestyle 2” non è dunque passata inosservata. Ma che fine ha fatto Moreno? Da un po’ di anni il rapper non pubblica più nulla: il suo ultimo album “Slogan” risale infatti al 2016.

Moreno: da Amici all’Isola dei famosi

Moreno iniziò a farsi notare da tutta Italia tramite la sua partecipazione ad Amici 2013, come allievo di Emma Marrone. Sarà proprio lui a vincere quell’edizione del talent di Canale 5. Di seguito firmò il suo primo contratto con l’Universal. Il 14 maggio 2013 uscì il suo primo album ufficiale: “Che confusione”. Da ricordare anche la sua collaborazione con Clementino, Fiorella Mannoia, Alex Britti e altri grandi artisti del panorama musicale italiano. Da menzionare, inoltre, il divertente brano “Supereroi in San Fransokyo” da lui cantanto per il film Disney Big Hero 6. Nel 2017 entrò nel cast de L’isola dei famosi, ma in seguito la sua luce sotto i riflettori sembrò sempre di più affievolirsi.

Il rapper in visita a Mantova

Dedito alla solidarietà e alla beneficenza, Moreno è stato utimamente presente a Mantova, dove ha visitato prima il reparto di immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Ospedale C. Poma, per poi recarsi presso l’Avis Park di Borgo Virgilio dove ha effettuato una donazione. Ricordiamo come l’artista sia inoltre della Nazionale italiana cantanti; ha composto un pezzo di freestyle volto a promuovere la partita del cuore presso lo stadio Martelli il prossimo 11 giugno.