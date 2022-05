Che lavoro fa il compagno di Antonella Clerici? Diversi sul lavoro, ma uniti nella vita privata.

Antonella Clerici è felice accanto al compagno Vittorio Garrone dal 2016. Da tempo, ormai, si parla di matrimonio, ma ancora il fatidico “sì” non è stato pronunciato. Che lavoro fa l’uomo che ha riportato il sorriso sul volto della conduttrice più amata degli italiani?

Che lavoro fa il compagno di Antonella Clerici?

Da anni e anni sul piccolo schermo come conduttrice di diversi programmi tv, Antonella Clerici è uno dei volti più amati dello spettacolo nostrano. Sempre sorridente e con la battuta pronta, ha fatto breccia nel cuore di milioni di telespettatori, che quotidianamente la seguono in televisione con grande affetto. Non solo soddisfazioni lavorative, Antonella è molto appagata anche sul piano sentimentale. Al suo fianco dal 2016 c’è Vittorio Garrone, l’uomo che ha riportato l’amore nella sua vita: che lavoro fa?

Il lavoro che non ti aspetti

Vittorio e Antonella vivono insieme in una bellissima casa immersa nel bosco. Mentre la Clerici lavora dal lunedì al venerdì in televisione, Garrone è un imprenditore. Nello specifico, l’uomo si occupa di energia eolica insieme ai suoi fratelli. Stando a quanto si coglie dal web, è uno degli azionisti di una società molto conosciuta ed è anche presidente di un’azienda che si occupa della purificazione di acqua industriali.

Diversi, eppure simili

Anche se la Clerici e Garrone hanno due professioni completamente diverse, sono molto simili sul piano caratteriale. Adorano viaggiare, trascorrere il tempo libero all’aria aperta e vivere in campagna. Non solo, entrambi genitori, sono follemente innamorati dei propri figli.