Che tempo che fa, Amadeus su Sanremo: “”Di nuovo l’anno prossimo? Forse sì, forse no”

Ospite nella puntata di "Che tempo che fa" del 20 febbraio, Amadeus ha parlato di un suo possibile futuro al Festival di Sanremo.

Amadeus sarà ancora al timone della prossima edizione del Festival di Sanremo? A rispondere a questa domanda è lo stesso conduttore. Ospite di Fabio Fazio nella puntata di “Che tempo che fa” di domenica 20 febbraio, Amadeus non ha risposto né sì né no.

A sorpresa si è aggiunto alla conversazione anche Fiorello. Al telefono, in tono scherzoso, ha garantito che Amadeus ci sarà.

Amadeus parla del suo futuro a Sanremo: “Servono entusiasmo e consapevolezza”

Il conduttore ha poi proseguito facendo un bilancio di come la kermesse è cambiata in questo 2022 rispetto all’edizione precedente: “Di nuovo l’anno prossimo? Forse sì, forse no. E’ stato il mio triplete. Quest’anno ho vissuto il Festival di Sanremo come una gioia, avvertivo aria di normalità, l’anno scorso surreale, uscivamo dalle prove alle 10 di sera e c’era il deserto, questo è stato più simile al primo, avere il teatro pieno è stato di grande impatto, è stato un po’ come nel 2020”.

Sull’eventualità di un quarto festival, pur avendo manifestato dei dubbi, ha lasciato comunque uno spiraglio: “Non lo so se farò il quarto, adesso capiamo, vedremo.

Sanremo si deve fare con entusiasmo e consapevolezza, con il cuore direi sempre sì”.

Fiorello: “Farà il quarto e anche il quinto Festival”

Nel corso di questa intervista c’è stato un piccolo colpo di scena: Fiorello è intervenuto al telefono in diretta. Lo showman non si è detto convinto di quanto ha affermato Amadeus: “Vi stavo guardando, ho voluto provare a vedere se aveva il cellulare con sé, ma vi dico che è tutto a posto, farà il prossimo Festival.

Farà il quarto e anche il quinto e io ci sarò sempre, anzi vado due mesi prima”.