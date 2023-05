Che tempo che fa, Fazio si congeda dal pubblico. Serra: "A quale partito apparteneva Topo Gigio?"

L’ultima puntata di Che tempo che fa, andata in onda domenica 28 maggio si è aperta con il botto. Il conduttore Fabio Fazio, in apertura, ha ringraziato il suo pubblico. Accolto da un’ovazione in studio, Fazio era visibilmente emozionato: “Grazie a tutti di cuore, diventa difficile così arrivare alla fine di una lunga serata”, è quanto ha dichiarato. Il conduttore ha poi passato “la palla” a Michele Serra, ma il commento di quest’ultimo non è sfuggito.

Che tempo che fa, Fazio si congeda dal “suo” pubblico: il discorso pungente di Michele Serra

Il giornalista, nel tracciare la storia della televisione italiana, ha commentato con occhio critico: “Topo Gigio, il Quartetto Cetra, Tognazzi e Vianello erano uno di sinistra e uno di destra? E per avvicinarsi ai giorni nostri di che partito sono Amadeus, Fiorello, Mara Venier, Vespa lo ha messo Cavour quindi è della destra storica?” Ha quindi osservato: “nessuno si è mai chiesto in passato se Topo Gigio fosse di destra o di sinistra ma ora invece tutti si chiederebbero a che partito apparterrebbe”.

L’inno alla Rai di Luciana Littizzetto

Anche Luciana Littizzetto ha voluto chiudere l’ultima puntata di Che tempo che fa, ma con un monologo dei suoi in grande spolvero. Si è rivolta questa volta nientemeno che alla stessa Rai, con una lettera piena di affetto, ma al contempo piena di critiche, molte delle quali nemmeno troppo sottili: ”È finita non abbiano superato la crisi del settimo governo. Peccato andare via ora. Ho iniziato qui la mia carriera quando Don Matteo era in seminario, Montalbano aveva i cappelli e Vespa aveva solo due nei”.

Ha poi aggiunto: “Ti voglio bene Rai perchè non sei la parte politica che ti controlla. Sei gli artisti […] mi lasci ricordi straordinari, mi lasci Fabio che mi dovrò portare dietro alla prova del Nove. Mi dispiace lasciare tanta gente che lavora e le poltrone che si contendono i capi non le hanno mai viste grazie con tutto il mio cuore grazie a Fabio di tutti questi anni insieme. È l’unico che se fa pessimi risultati tutti gridano e se fa grandi risultati gridano lo stesso”.

Non ultimo Luciana Littizzetto, augurandosi di tornare nuovamente in Rai, ha fatto un chiaro quanto evidentissimo verso al ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini che aveva accolto la dipartita di Fazio e Littizzetto con un “Belli ciao”: ”Spero ci ritroveremo in un Italia diversa dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco e ricordati che la Rai è di tutti. Tua affezionatissima Luciana. ps. Bello ciao”.