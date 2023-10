Fedez a Che tempo che fa: "Parlerò di un tema per me importante"

Fedez prenderà parte alla puntata di Che tempo che fa che andrà in onda sul canale Nove domenica 29 ottobre. Lo ha annunciato lo stesso artista attraverso le Instagram stories.

Tratterà di temi che del quale il rapper non ha mai parlato prima, come ha dichiarato lui stesso: “Questa domenica sarò a Che Tempo Che Fa sul Nove per un’intervista in cui parlerò di un tema per me abbastanza importante e di cose di cui francamente non ho mai parlato in pubblico. Infatti sono parecchio agitato. Volevo mettere le mani avanti. È possibile che, durante l’intervista, quando parlo di certe cose che mi sono successe, mi parta il balbettio. Se mi vedrete balbettare non vi preoccupate, sto bene. È solo che parlare di certe cose mi fa parlare a scatto, ogni tanto, ma è tutto normale”.