Che Tempo Che Fa: gaffe in diretta di Luciana Littizzetto e Fabio Fazio per gli auguri a Maria De Filippi

La gag comica della Littizzetto e di Fazio sulla De Fillppi a "Che Tempo Che Fa" si è conclusa con una gaffe in diretta: ecco cos'è successo

Domenica 5 dicembre 2021 Maria De Filippi ha compiuto 60 anni. Così, tra le tante trasmissioni che le hanno dedicato gli auguri, anche a Che Tempo Che Fa Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno pensato di chiamarla in diretta. La gag ha tuttavia subito un grosso intralcio che ha scatenato grosse risate sia nel pubblico in studio sia in quello a casa.

Ma cosa è successo nel dettaglio?

Luciana Littizzetto e la debacle su Rai Uno

Ebbene, Lucianina aveva ideato uno sketch per l’amica De Filippi, pensando di chiamarla al telefono. La comica era convinta di avere il rubrica il numero della regina di Canale 5, ma le cose non sono andate esattamente così… Il contatto in suo possesso è infatti risultato essere quello di un uomo, che prontamente ha detto di non chiamarsi Maria!

Niente auguri dunque a Queen Mary, mentre la Littizzetto ha dovuto prendersi pure gli sberleffi di Fabio Fazio per la sua debacle in diretta!

Moltissimi sono comunque riusciti nell’intento di omaggiare la moglie di Maurizio Costanzo, da Silvia Toffanin a Pier Silvio Berlusconi.

Anche la concorrenza del Biscione l’ha celebrata, cominciando da Mara Venier, che le ha dedicato l’apertura della sua Domenica In.