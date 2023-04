Che tempo che fa, Jovanotti: "In Colombia non ci filavano. Morandi? Con lui andrei in tour anche domani"

Che tempo che fa, Jovanotti: "In Colombia non ci filavano. Morandi? Con lui a...

Jovanotti sta vivendo una nuova primavera artistica. L’artista è stato uno degli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di “Che tempo che fa” di domenica 23 aprile. Il cantante ha colto l’occasione per presentare la sua nuova serie dal titolo “Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2”. Qui lo vedremo percorrere in bici 3500 km di America Latina: dall’Ande, all’Amazzonia, passando per l’Ecuador alla Colombia. In studio era presente anche Gianni Morandi.

Che tempo che fa, Jovanotti racconta il suo viaggio in Colombia

Proprio in merito al suo viaggio in Colombia, Jovanotti ha raccontato un aneddoto parecchio curioso. Il cantante ha incontrato tra le altre cose un artista di strada.

Con quest’ultimo al violino si è cimentato in una versione del suo successo “Bella”, ma contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, la reazione dei passanti è stata di indifferenza: “Niente, zero. Non ci filavano. Andavano via. Quando abbiamo iniziato a cantare, c’era qualcuno in piazza, ma sono andati tutti via. Il viaggio aiuta a ridimensionarsi? Sì, mi sono ridimensionato parecchio”.

“Morandi? Farei un tour con lui domani”

Infine Jovanotti ha tessuto le lodi di Gianni Morandi con il quale ha instaurato un proficuo sodalizio: “Siamo qui, ormai vicini alla vigilia del 25 aprile, una data che tutti festeggiamo. Lui è il simbolo di un Italia che rinasce libera, di tutti. Gianni è di tutti, è il 25 aprile incarnato. Fare un tour con lui? Io lo farei anche domani. Noi ci divertiamo veramente molto. Per me sarebbe il massimo”.