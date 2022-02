Che tempo che fa, Papa Francesco: “Si pensa alle guerre, non alle persone”

Si tratta della sua prima partecipazione ad un talk show televisivo: Papa Francesco è intervenuto come ospite a Che tempo che fa.

Questo è un momento epocale per la televisione italiana. Papa Francesco è apparso in qualità di ospite a Che tempo che fa: si tratta della prima partecipazione in assoluto del Pontefice ad un talk show televisivo.

Pontefice Fabio Fazio, l’accoglienza del conduttore

Il conduttore ha accolto Papa Francesco visibilmente emozionato: “Ascoltare il Santo padre è un dono per tutti. Il fatto che lo faccia in una situazione popolare come la tv è un segnale di come voglia parlare a tutti. Ogni parola è diretta, semplice e intensissima”, sono le parole d’esordio del conduttore.

Il Pontefice ha risposto a questo caloroso benvenuto parlando fin da subito di piccoli e grandi problemi quotidiani, gente che vive difficoltà economiche, arrivando poi ad umanizzare la sua figura, che sopporta come lo fanno i cittadini ogni singolo giorno: “Vedo tanta gente che sopporta cose brutte, quotidiane, che nella propria debolezza sopporta difficoltà familiari, economiche, chi non arriva a fine mese.

Io non sopporto tanto, sopporto come tutta la gente. E non sono solo, c’è tanta gente che mi aiuta, tutta la Chiesa, gli impiegati accanto a me [… non sono un campione di peso che sopporta le cose, sopporto come quasi tutta la gente sopporta”.

“Si pensa alle guerre, non alle persone”

Il Santo Padre ha poi portato all’attenzione il difficile tema delle guerre: “Con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare ed educazione a tutto il mondo, gratuitamente. Ma si pensa alle guerre, non alle persone. Le guerre producono quello che lei ha detto: bambini che muoiono al freddo, ma sono secondi attori. La prima cosa è la guerra, vediamo come si mobilitano le economie e cosa è più importante oggi: guerra ideologica, di potere, commerciale”.

La questione dei Migranti: “Dobbiamo pensare una politica continentale”

Nella lunga riflessione di Papa Francesco c’è stato spazio anche per un altro tema scottante vale a dire quello dei migranti: “Vedo i filmati di cosa vivono per attraversare il mare. Soffrono e poi rischiano per attraversare il Mediterraneo. E poi? A volte sono respinti, ci sono navi che girano cercando porto e c’è chi gli dice di tornare in mare aperto. Ogni Paese deve dire quanti migranti può accogliere, è un problema di politica interna che deve essere risolta. Il migrante va sempre accolto, accompagnato, promosso e integrato nella società. Un migrante integrato aiuta quel Paese”.

Sul negozio di dischi: “Sono un amico, sono andato a benedirlo”

Papa Francesco ha soddisfatto una curiosità del Papa vale a dire quando che qualche tempo fa venne immortalato in un negozio di dischi. Ha confessato di essere un amico di chi lo gestisce: “Sono un amico del negozio, sono andato a benedirlo. Sono andato di notte, c’era un giornalista che aspettava di prendere un taxi e per questo è uscita la notizia”. Ad un certo punto Fabio Fazio ha chiesto al Pontefice che tipo di musica ascoltasse. Papa Francesco ha così risposto: “Mi piacciono i classici e il tango”.

“Chiedo sempre ai genitori se giocano con i figli”

Tornando a parlare di piccoli e grandi problemi del quotidiano, Papa Francesco delle dinamiche ci sono tra genitori e figli: “Chiedo sempre ai genitori se giocano con i propri figli, a volte sento risposte dolorose. Non bisogna spaventarsi dei figli, di ciò che dicono, di qualche scivolata di quando sono adolescenti: la vicinanza è fondamentale, i genitori che non sono vicini ai figli gli fanno del male, devono essere complici. La complicità genitoriale fa sì che crescano insieme, padri e figli”.

Il Santo Padre ha poi dedicato spazio all’aggressività sociale: “Penso ai suicidi giovanili e a quanto sia cresciuto quel numero. C’è un’aggressività che scoppia, pensiamo al bullismo: è aggressività nascosta, è un problema sociale, questa aggressività distruttiva va educata. Tutto inizia dal chiacchiericcio, che distrugge l’identità […] così cominciano le divisioni”.