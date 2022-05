Checco Zalone: il testo di La barca dell’oligarca e le nuove date del tour 2022 2023

Il gran ritorno di Checco Zalone: lanciato il nuovo tormentone ironico Sulla barca dell'oligarca. Stavolta nel mirino del comico ci finiscono i russi

Checco Zalone è tornato più scatenato che mai. Il comico pugliese nei giorni scorsi ha lanciato la sua travolgente hit Sulla barca dell’oligarca. Niente pandemia e Covid, questa volta nel mirino di Zalone ci finiscono i russi.

Sulla barca dell’oligarca: l’ultima frecciata di Checco

Stavolta con la sua feroce ironia il comico e cantante punta il dito contro gli oligarchi russi: a diversi sono stati sequestrati gli yacht dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. E così nel suo nuovo pezzo Sulla barca dell’oligarca, Zalone si sofferma su una guardia portuale pugliese che per puro patriottismo e sanzionare a modo suo i russi, programma la festa di comunione del figlio sull’imbarcazione che è stata sequestrata a un oligarca.

Dopo un curioso giretto tra Monopoli e Gallipoli però la benzina finisce. Non termina però quella di un Checco scatenato.

Zalone annuncia il tour

Per la grande gioia di tutti i suoi fan, Zalone ha annunciato anche il gran ritorno in tour. L’artista barese sbarcherà nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il nuovo spettacolo Amore+Iva (scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino): partenza fissata l’8 novembre a Firenze, fino a ottobre 2023, a undici anni di distanza da “Resto Umile world tour”.

Nel periodo natalizio anche il ritorno all’Arcimboldi di Milano.

Il testo della nuova canzone

Io Di Ciolla Nicola

già guardia portuale

faccio attualmente l’eroe nazionale

da quando che al porto arrivò sequestrato

il mega yotto di un russo magnato

Che ci passava ogni notte tra vodka e caviale e donne non male

fu proprio lì che pensai patriotticamente

immolo a mio figlio per l’occidente

Di Ciolla Vincenzo la tua comunione

sarà per i russi la granda sanzione

poi dissi a mia moglie

Boccuzzi Camilla chiami la sala e disdilla

Sulla barca dell’oligarca

com’è bello coi parenti a festeggiar

sulla barca dell’oligarca

pacifismo, comunione e libertà

Dopo la torta, la grappa e il dolcetto

dico ai parenti

Meh facciamo un giretto?

si va a Gallipoli, a Monopoli o invece?

un apericena alle isole grece?

ma fecesi largo l’anziana zia Nora

portatemi a Medjugora

Sulla barca dell’oligarca

com’è bello coi parenti a festeggiar

sulla barca dell’oligarca

pacifismo, comunione e libertà

Ma a rovinare la splendida festa

tutto ad un tratto lo yotto si arresta

vedo mio figlio dal pianto straziato

e dico la colpa, a papà, è del magnato

com’è c’ha i palazzi, jacuzzi e strafighe

c’hai le squadre nelle champion league

c’hai sta smania che vuoi l’Ucraina

e kitemurt non metti la benzina

Sulla barca dell’oligarca

rimanemmo quella notte in mezzo al mar

sulla barca dell’oligarca

non prendevano nemmanco i cellular

Sulla barca dell’oligarca

gli albanesi poi ci vennero a salvar