CheckMED, un sistema di telemedicina all’avanguardia

Milano, 11 gen. (askanews) – Un dispositivo elettronico, integrato da un software di gestione e da un app per smartphones, ideato per semplificare il rapporto medico-paziente: dal monitoraggio da remoto della salute degli assistiti alle consulenze mediche online, passando per il rilevamento di cadute accidentali. CheckMED, questo il suo nome, è stato presentato nell’importante vetrina del Ces 2022 di Las Vegas dal suo inventore, il fondatore e CEO della start up siciliana iNNOVA, l’ingegnere Giuseppe Giorgianni: “CheckMed è una soluzione di telemedicina che permette di avere lo stato di salute della persona che indossa un IoT device.

I principali parametri vitali: temperatura corporea, pressione sanguigna, battiti per minuto, frequenza respiratoria. Ma permette anche di rilevare la caduta a terra”, ha spiegato.

CheckMED sarà disponibile a partire dal primo trimestre del 2022 in farmacie e supermercati.