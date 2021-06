Chef Colonna: "4 posti a tavola? Commensali non sono statuette"

Milano, 3 giu. (Adnkronos) – “Secondo me, la regola dei quattro posti a tavola non ha più senso, così come non aveva senso la riapertura dei ristoranti soltanto all’esterno”. Così all’Adnkronos lo chef Antonello Colonna sul limite dei quattro commensali per tavolo nei ristoranti anche in zona bianca, norma confermata dal ministero della Salute ma che verrà discussa oggi in un tavolo tecnico fra Governo e Regioni, le quali la giudicano invece troppo restrittiva.

Secondo lo chef dell’Open Colonna di Milano, “sono d’altronde insensate molte regole che penalizzano soltanto alcuni settori, come bar e ristoranti, a fronte dell’affluenza massiccia, ad esempio ieri sui navigli, di tanta gente, anche senza mascherina. Per non parlare – aggiunge – dei mezzi di trasporto, come sempre pieni, e degli stadi riaperti alle tifoserie”.