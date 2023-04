Chelsea-Real Madrid: prima della partita non è partito l'inno della Champions League

I giocatori e i tifosi delle due squadre sono rimasti delusi per non aver sentito risuonare le note dell'inno della Champions

Il Real Madrid dimostra ancora una volta che la Champions League è casa sua: due a zero in casa del Chelsea e qualificazione in semifinale ottenuta. Una serata perfetta, se non fosse per un piccolo incoveniente accaduto ancor prima del fischio iniziale.

Chelsea-Real Madrid: la partita inizia senza inno della Champions League

Le telecamere inquadrano i giocatori delle due squadre nel tunnel che da agli spogliatoi, un grido di carica e si scende in campo. Posizionati uno a fianco dell’altro, i 22 protagonisti della serata attendono il momento più emozionante per tutti gli appassionati di calcio: il suono dell’inno della Champions League. Ma qualcosa ieri sera è andato storto. I campioni di Chelsea e Real Madrid, infatti, hanno atteso invano che dagli altoparlanti dello stadio dei Blues risuonassero le note più famose dello sport. Sguardi attoniti tra i protagonisti, ma l’inno non vuole proprio partire. Un evento inaspettato che ha lasciato anche i tifosi sugli spalti molto delusi, in particolare quelli del Chelsea che sanno che, con tutta probabilità, non sentiranno più questa canzone dal vivo almeno per un paio di anni.

Lo svolgimento della gara

Sì, perché il Chelsea, chiamato ad una vera impresa per ribaltare la sconfitta subita in Spagna, non è riuscito a vincere nemmeno la gara di ritorno. I blues fanno la partita e tengono la palla per lunghi tratti, ma Courtois è sempre decisivo. Dall’altra parte gli esterni brasiliani del Madrid seminano il panico e Rodrygo segna una doppietta memorabile. Due a zero per il Real e semifinale raggiunta: adesso Ancelotti attende la vincente tra Manchester City e Bayern Monaco (3-0 all’andata per la squadra di Guardiola).