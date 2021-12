Cheltenham, CJ Cooper vince 3.000 sterline alle corse di cavalli e compra doni per i bimbi in ospedale

Nel Regno Unito, CJ Cooper ha vinto 3.000 sterline alle corse di cavalli e ha deciso di usare i soldi per comprare regali di Natale ai bimbi in ospedale.

Nel Regno Unito, CJ Cooper, 22 anni, ha vinto 3.000 sterline grazie ad alcune scommesse piazzate alle corse di Cheltenham. Dopo la vincita, la donna ha deciso di spendere il denaro in giocattoli da regalare i bambini malati per Natale.

Nel Regno Unito, la 22enne CJ Cooper ha vinto 3.000 sterline con le scommesse piazzate sulle corse di cavalli di Cheltenham. A questo proposito, la donna ha raccontato: “Ho vinto una scommessa qualche domenica fa, a Cheltenham. Ho indovinato quattro cavalli su cinque in un Lucky 31 e ho anche avuto un tris, ottenendo circa 3.000 sterline – e ha aggiunto –.

È stato il cavallo di cui ero più sicura, Put The Kettle On, che mi ha deluso nel mio Lucky 31, perché se avesse vinto, avrei ottenuto altre migliaia di sterline”.

Dopo aver vinto, CJ Cooper ha rivelato come utilizzerà il denaro, spiegando: “Avevo già comprato tutti i regali di Natale per la mia famiglia e non c’era nulla che volessi, ma ho visto casualmente un tweet postato da un ospedale per bambiniche riguardava i regali di Natale.

Li ho contattati e ho chiesto se stavano raccogliendo doni: così ho speso tutti quei soldi in regali e giocattoli”.

Dopo aver annunciato la notizia ai suoi followers di Twitter, CJ Cooper – nota come un’assidua frequentatrice di corse sia a Kempton che a Sandown Park – è stata sommersa da altri regali per i bambini.

I fan delle corse e i suoi followers, infatti, si sono dimostrati ansiosi di fare la differenza e hanno deciso di creare una lista dei desideri sul web.

Insieme hanno portato un po’ di solidarietà al Chestnut Tree House Children’s Hospice di Arundel, al Royal Alexandra Children’s Hospital di Brighton, al Shooting Star Children’s Hospice di Guildford e al Naomi House Children’s Hospice di Newbury.

In relazione all’iniziativa, CJ Cooper ha rivelato: “Circa 5.000 persone mi seguono su Twitter e sono tutte persone che amano i cavalli. Ho ricevuto un sacco di like alla foto dei regali. È stato allora che ho pensato che avrei potuto usare questo per ispirare gli altri. A questo punto, è stato suggerito di creare una lista dei desideri su Amazon, dato che molte persone lo stavano chiedendo. Ne ho creata una e ci ho aggiunto solo regali che erano tutti di 10 sterline o meno, perché so che i tempi sono duri per molte persone. Il numero di regali che sono arrivati alla mia porta è stato pazzesco. Non pensavo che le persone sarebbero state così generose. Ho pensato che un paio di persone avrebbero potuto mandare qualche regalo, ma non pensavo che il progetto sarebbe stato così popolare“.

Tra coloro che hanno inviato regali ci sono il fantino Gemma Tutty e un proprietario che ha vinto il grado 1 che ha inviato una considerevole somma di denaro ma che vuole rimanere anonimo: “Un proprietario mi ha mandato un messaggio chiedendomi se poteva mandare dei soldi. Mi aspettavo che ci fossero 50 sterline, ma quando ho controllato la mia banca aveva versato 1.000 sterline”.

CJ Cooper, poi, ha precisato: “Quello che ho fatto con tutti i soldi è stato comprare i lettori DVD portatili che un ospedale aveva indicato come priorità. Anche se ho iniziato io, la maggior parte è dovuta alla generosità della comunità delle corse. Sono una nullità nelle corse, ma è una bella sensazione che la gente si sia fidata di me con i soldi e i giocattoli”.

Anche se la 22enne ha ancora molti regali da impacchettare, ha già consegnato un primo lotto di doni natalizi e ha descritto l’esperienza vissuta come “emozionante”.

“Sono andata all‘ospedale Shooting Star House di Hampton e questo bambino di circa otto anni è venuto da me e mi ha chiesto se poteva aprire il suo regalo in anticipo”, ha confidato CJ Cooper. “Le infermiere mi hanno detto che era inpericolo di vita e che avrebbe potuto non arrivare a Natale e io non sapevo cosa dire. Alla fine, gli ho detto che la scatola grande era per lui, perché conteneva tutte le cose dei supereroi che gli piacevano. Era così eccitato quando ha visto i regali”.