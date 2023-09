Guai giudiziari per Cher: l’artista è stata accusata di aver assunto quattro uomini per rapire il figlio Elijah Blue Allman. A trascinarla in tribunale è stata la nuora Marieangela King.

Cher in tribunale: è accusata di aver fatto rapire il figlio Elijah

Stando a quanto riportano i documenti giudiziari depositati lo scorso ​​5 dicembre 2022 da Marie Angela King, moglie di Elijah Blue Allman, Cher avrebbe assunto quattro uomini per far rapire il figlio. Il motivo? La star non voleva che il pargolo facesse pace con la moglie.

Cher tra il figlio e la moglie Marie Angela

Nel 2021, Marie Angela King ed Elijah Blue Allman avevano deciso di divorziare. Un anno dopo, però, sono tornati sui loro passi e hanno provato a tornare insieme. E’ in questo momento che Cher si sarebbe intromessa nella vita sentimentale del figlio, ingaggiando quattro uomini per farlo rapire. Il pargolo dell’artista sarebbe stato prelevato in una camera d’albergo di New York il 30 novembre 2022, giorno in cui la coppia stava festeggiando l’anniversario di matrimonio.

Marie Angela contro Cher: la sua versione

Secondo la versione di Marie Angela, lei e il figlio di Cher avrebbero trascorso “12 giorni da sola con il marito dal 18 al 30 novembre, a New York, cercando di salvare il loro matrimonio“. Quando sono arrivati i quattro uomini a rapire Allman, uno di loro ha confessato di essere stato assunto dall’artista. Poco dopo l’accaduto, la nuora della cantante aveva dichiarato: “Al momento non sono a conoscenza dello stato di salute di mio marito o di dove si trovi. Sono molto preoccupata per lui”. Mentre non sapeva dove fosse Allman, Marie Angela si è vista imporre da Cher l’abbandono della casa coniugale.