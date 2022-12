Attraverso i social Cher ha annunciato la dolorosa scomparsa di sua madre, Georgia Holt.

La donna aveva 96 anni.

Cher: è morta la madre

La celebre cantante Cher sta convivendo con la tragica e dolorosa scomparsa di sua madre Georgia, deceduta a 96 anni. La donna aveva avuto sua figlia quando aveva 20 anni e aveva sostenuto la sua carriera nel mondo dello spettacolo fin dai suoi esordi. “Mamma se n’è andata”, ha scritto Cher sui social in queste ore, senza nascondere il suo dolore per la scomparsa dell’anziana mamma.

Anche lei come Cher aveva lavorato nel mondo dello spettacolo e si era fatta conoscere per i ruoli in programmi come “The Adventures of Ozzie and Harriet”, “I love Lucy” e “Jane Wyman prersents the fireside theater”.

La donna alcuni mesi fa era stata ricoverata per una polmonite e, durante la pandemia, Cher è sempre stata molto attenta per evitare che fosse contagiata dal Coronavirus. La cantante era molto legata a sua madre, che aveva preso parte anche ad alcuni dei suoi programmi tv.

In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso a Cher il loro supporto e il loro affetto per la scomparsa dell’anziana mamma e sui social in molti hanno manifestato il loro dolore. Per il momento non è dato sapere quando si terranno i funerali della donna e in tanti tra i fan di Cher sono in attesa di avere ulteriori notizie in merito alla questine.