Chi è Alessandra Locatelli, la ministra per le Disabilità in quota Lega del Governo Meloni

La leghista Alessandra Locatelli è la ministra per le Disabilità del Governo guidato da Giorgia Meloni: chi è l’educatrice laureata in Sociologia?

Alessandra Locatelli è il nuovo ministro per le Disabilità indicato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La leghista ha giurato dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella mattinata di sabato 22 ottobre.

Alessandra Locatelli: formazione e carriera politica

Nata a Como il 24 settembre 1976, Alessandra Locatelli è laureata in Sociologia ed è specializzata nella cura delle persone affette da disabilità psichica.

Ha lavorato a lungo nel capo dell’assistenza e della cura delle persone affette da disabilità intellettiva. Responsabile di Comunità Alloggio a Como, è stata volontaria in Africa e volontaria del Soccorso.

Per quanto riguarda la sua carriera politica, ha comunicato a militare nella Lega Nord ed è diventata segretaria cittadina a Como a marzo 2015. In occasione delle elezioni amministrative del 2017, è stata eletta nel Consiglio comunale di Como ed è stata indicata dal sindaco Mario Landriscina come assessore e vicesindaco.

Chi è la ministra per le Disabilità in quota Lega del Governo Meloni?

Ha fatto il suo primo ingresso in Parlamento alle elezioni politiche del 2018, diventando deputata alla Camera nella circoscrizione Lombardia 2. Durante il Governo Conte I è stata scelta come ministro per la Famiglia e le Disabilità il 10 luglio 2019 per sostituire Lorenzo Fontana. Il suo ruolo verrà assegnato a Elena Bonetti di Italia Viva con il Governo Conte II.

L’8 gennaio 2021, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha deciso di nominare Locatelli Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità al posto di silvia Piano.

È, infine, stata eletta nuovamente in Parlamento alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 ed è stata indicata dal premier Giorgia Meloni come ministro per le Disabilità. La parlamentare leghista ha, quindi, giurato dinanzi al presidente della Repubblica Sergio Matterella nella mattinata di sabato 22 ottobre.